Građani koji planiraju da ove godine iz Srbije putuju automobilom na more do Halkidikija u Grčkoj pored drugih troškova moraće da odvoje i do 66 evra za troškove putarine u oba pravca. Oni koji putovanje produže od Soluna do Atine platiće još toliko, što znači da će im putarina ukupno izbiti iz džepa 133 evra.