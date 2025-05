Osim toga, dodaju u NBS, što su korisnici kao i do sada oslobođeni plaćanja kamate za period za koji se prevremeno otplaćuje dug , izričito je propisano da su oslobođeni svih troškova koji su ugovoreni za taj period, a još nisu naplaćeni.

Pravo na naknadu dodatno ograničeno

Inače, prevremena otplata je i postojećim i dosadašnjim zakonom regulisana na način da je korisnicima pravo na prevremenu otplatu svih vrsta kredita garantovano u svakom trenutku , i to kao pravo na delimičnu prevremenu otplatu ili potpunu prevremenu otplatu.

- To znači da ako korisnik u toku perioda od godinu dana obavi nekoliko delimičnih prevremenih otplata, tako da na primer najpre prevremeno otplati iznos od 800.000 dinara, a zatim nakon šest meseci otplati još 600.000 dinara, on će platiti ugovorenu naknadu na iznos od 200.000 dinara - objašnjavaju u NBS.

U centralnoj banci ističu da banka može naplatiti naknadu za prevremenu otplatu do visine pretrpljene štete, s tim da to nikada ne može biti veći iznos od jedan odsto preostalog iznosa kredita (nedospele glavnice). Ako je preostali period otplate do godinu dana ili kraći, taj iznos ne može biti veći od 0,5 odsto.