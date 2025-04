Za početak se vraćamo u poslednje trenutke bivše države kada je novi automobil još uvek bio luksuz koji se kupovao „na metar“ . Zastavina vozila su tada na jugoslovenskim putevima bila u apsolutnoj većini, a samo su retki mogli da dođu do nekog novog automobila sa Zapada .

Najjeftiniji Zastavin model bio je Jugo 45 Koral , a na tržištu je bio drugi najjeftiniji model. Za Jugo je trebalo izdvojiti tadašnjih 30 prosečnih plata, a kupac je na svoj primerak čekao mesecima. Naravno, ako je želeo određenu boju, to se plaćalo „ispod pulta“ najmanje 100 nemačkih maraka .

Spomenimo i najjeftiniji auto na jugoslovenskom tržištu. Bio je to Fijat 126, poznatiji kod nas kao „peglica“. Za ovaj automobilčić morali ste da izdvojite 19 plata .

Novi milenijum i novi standardi

Današnja situacija

Pogledamo li novi "klio", koji je u međuvremenu porastao do nivoa solidnog porodičnog automobila, on sada počinje sa cenom od 16.790 evra. Međutim, to je verzija sa 65 KS, koja je slabija čak i od malog "klija" od pre 15-ak godina, za koji se tada radilo godinu i po.