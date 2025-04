Ove cene važe za unutrašnjost Srbije, dok su u Beogradu nešto više. Tako na primer, praseće pečenje u prestonici košta od 2.100 do 2.800 dinara po kilogramu, a jagnjeće od 2.800 do 4.000 dinara za kilogram.

- svinjska leđa sa kostima od 450 do 600 dinara

- plećka bez kostiju od 550 do 840 dinara

- but bez kostiju se prodaje od 480 do 900 dinara

- cena svinjskog filea od 700 do 1.100 dinara

- ćevapi od 350 do 600 dinara