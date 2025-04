Dok je prethodnih godina, kao po nekom nepisanom pravilu, cena kokošijih jaja rasla svakim danom do Vaskrsa, ove godine se desilo da je u pojedinim trgovinskim lancima ova namirnica, bez koje nema proslave najvećeg hrišćanskog praznika, pojeftinila i to više od 40 odsto.

Tako za jaja klase M sada se plaća 35 odsto manje, pa tako 10 komada košta od 129,90 do 149,90 dinara. Isto pakovanje klase S može da se nađe po ceni od 109,90 do 119 dinara, što je pojeftinjenje od 39 procenata. Najveći pad cene od čak 41 odsto u trgovinskim lancima imaju jaja klase L pa ih je, zavisno od marketa, moguće kupiti u kutiji od 10 komada po ceni od 129,90 do 159,99 dinara.