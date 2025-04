- Pošto je plata manja od minimalne zarade vršiće se doplata do iznosa minimalne zarade, i to u mesecima koji imaju 160 časova rada doplata iznosi 4.814 ili 748 dinara do minimalne zarade od 49.280,00 dinara. U mesecima koji imaju 184 radna časa doplata je 12.006 dinara ili 8.140 dinara do 56.672 dinara minimalne zarade. U mesecima sa 168 časova rada doplata je 4.277 ili 3.212 dinara do minimalne zarade od 51.744 dinara i u mesecima sa 176 časova rada doplata iznosi 9.742 ili 5.676 dinara do 54.208 minimalne zarade - objašnjava Rajković.