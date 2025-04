Vozači u Srbiji će do petka plaćati skuplje gorivo nego što je to bilo prošle nedelje. Benzin za dva, dizel za dinar. Ali plaćaće ga skuplje i od gotovo svih drugih zemalja u okruženju.

Razlog su, kako smo mnogo puta do sada pisali, visoke dažbine pre svega – akcije i PDV. Ova državna zahvatanja koja se početkom godine usklađuju sa rastom cena na malo (ove godine to je za 4,3 odsto) dovelo je do novog skoka iznosa akcize, pa su one za benzin veće za 2,89 dinara, plus PDV – 3,47, pa tako one sada iznose 70,11 dinara po litru. Kada je reč o dizelu, akcize iznose 72,09 dinara i povećane su za 3,57 dinara.