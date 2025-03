Ipak, najveći broj poreskih obaveza namiruje se do sredine meseca, tačnije 15. aprila. Prva, prema poreskom kalendaru je plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart . Zatim, neophodno je podneti poresku prijavu za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na obrascu PPDG-1S, i poreski bilans, na obrascu PB 2 za 2024. godinu. Ovo se odnosi na preduzetnike, poljoprivrednike i druga fizička lica sa samostalnim prihodima .

Još jedna obaveza je i plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2024. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi. Ugostitelji takođe imaju rok do 15. aprila da plate porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal 2025. godine.

Do istog datuma neophodno je izmiriti obavezu plaćanja doprinosa za različite kategorije osiguranika, uključujući samostalne delatnosti, verske službenike i inostrane penzionere . Rok do 15. aprila propisan je za nekoliko obaveza PDV obveznika – podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za mesec mart, kao i za prvo tromesečje 2025. godine. Obveznici moraju, ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu, da prilože obrazac PiD PDV 1. Isti obrazac podnosi se Poreskoj upravi za prvo tromesečje, ako je u tom periodu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu . Takođe, 15. april je poslednji datum za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart .

Ako ste obveznik koji plaća akcize, do sredine meseca obavezna je uplata obračunate akcize za drugu polovinu marta i podnošenje poreske prijave o obračunatim akcizama na električnu energiju. Ova obaveza vrši se na obrascu PP OAEL. Druga obaveza je dostavljanje poreske prijave za obračun akcize za mart, na obrascu PP OA. Treća obaveza tiče se plaćanja obračunate akcize za period od 16. do 31. marta .

Do poslednjeg, 30. dana aprila, svoje poreske obaveze moraju da ispune frilenseri, i to podnošenjem prijave na obrascu PP OPO-K i uplatom poreza na prihode od ugovorene naknade za autorska prava i ugovorene usluge koje podležu samooporezivanju za prvi kvartal 2025. Isti rok dat je i za dostavljanje PPP-PD obrasca i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mart, u slučaju neisplaćenih zarada. Poslednja obaveza u poreskom kalendaru odnosi se na plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. aprila.