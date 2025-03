Ogromna većina građana sada lako može do keša. Naime, 80,7 miliona ljudi, odnosno 95,7 odsto stanovništva živi u mestu sa barem jednim bankomatom ili bankarskim šalterom , prenosi dpa.

Banke u Nemačkoj već godinama smanjuju broj automatskih šaltera za gotovinu (ATM). To delom čine jer su bankomati sve češće na meti kriminalaca, koji ih raznose eksplozivom nastojeći da ih opljačkaju.

Banke su od 2002. do 2023. smanjile broj filijala sa oko 53.000 na 21.000 . Broj bankomata je rastao do 2018. godine, a od tada pada i trenutno je na oko 51.000 u celoj Nemačkoj.

Stoga putovanje do najbližeg ATM postaje sve duže. U proseku, Nemci do bankomata ili filijale moraju da pređu 1,4 kilometra - 1,1 kilometara u urbanim i 1,9 u ruralnim sredinama.

Mada to još nije preterano dug put, udeo građana koji su u anketi Bundesbanke rekli da teško ili veoma teško dolaze do gotovine je od 2021. do 2023. skočio sa šest na 15 odsto.