- Agenciji su od 1. oktobra do 31. decembra prošle godine dostavljene 194 prijave. Toliko je to obrađeno. U tom periodu pušteno je u promet tri miliona i 726 hiljada kesa. Što se tiče ove godine, od 1. januara do 27. februara podnet je i obrađen 281 izveštaj, koliko je doneto rešenja, a u tom periodu pušteno je u promet šest miliona i 280 hiljada kesa. Dakle, ukupno preko deset miliona plastičnih kesa za pet meseci. Što se tiče iznosa novca koji prodavac uplaćuje za kese koje stavlja u promet u državni budžet za navedeni period od 1.10. 2024. do 27. 2. U 2025. godini isplaćeno je 301.279 evra.