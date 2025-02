Koje mere i saveti mogu dovesti do toga da se značajno smanji potrošnja električne energije i smanje računi za struju, odgonetnuo je gost "Pulsa Srbije" električar Branko Zrnić .

- Najviše troše uređaji koji se najviše koriste, a najduže koristimo bojler i na njemu se najviše može uštedeti. Na veš mašini se može uštedeti ako se izabere kraći program ili ako koristite od ponoći vrlo je bitno da je obiđete jer umeju da se stvore poplave jer ona radi to što može. Korisno je da se obiđe dok radi, a kod bojlera želim da naglasim, iako mnogi nisu verovali, da 95% ljudi ne znaju da koriste bojler na ispravan način. Postoji pravilo, ali niko nije razmišljao o tome na vreme. Kada su me ljudi poslušali, uključujući i mog profesora srednje škole, rekli su da primećuju značajnu razliku u računu za struju - započeo je Zrnić, pa je otkrio:

- Suština je da grejete vodu samo do temperature koju vaše telo može da trpi i da sa takvom toplom vodom da se kupate. Time ćete dobiti količinu vode da se gala okupate, još će da vam je ostane, manje ćete trošiti električne energije, a neće se stvarati kamenac. Tako nećete morati deset godina da ga čistite. Kamenac se stvara kada grejete vodu preko 60 stepeni, svako ima lično iskustvo kada nešto kuva u loncu, pa ostane trag kamenca, a to se dešava i u bojleru, ali jer ga često koristimo mi usled našeg neznanja pravimo kamenac koji se taloži u kazanu bojlera i on prekriva grejač, pa onda ne može da ga hladi. Koristimo daleko više struje za grejanje u takvim okolnostima. Kamenac osetite ako osetite veći šum nego ranije kada upalite grejač bojlera. Grejač se usija jer kamenac ne dozvoljava da mu voda priđe da ga hladi, pa onda pravi šum. Drugi znak je da desna cevka na bojleru ujutru bude topla.