- Dominantna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 550 din/kg na pijaci žive stoke u Požarevcu. Za tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma trebalo je izdvojiti 500 din/kg , dok je dominantna cena krava za klanje SM rase iznosila 220 din/kg - stoji u izveštaju.

Prasad jeftinija na području Leskovca, a skuplja na području Kragujevca

Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentirana je u klanicama na području jablaničkog regiona, pošto je dominirao iznos od 280 din/kg. Došlo je do pada i otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u istom periodu. Obim ponude i otkupa bili su prosečni.

Prema podacima reportera STIPS iz Kragujevca, protekle su sedmice na stočnoj pijaci u ovom gradu bile skuplje obe kategorije tovnih svinja, jer je cena varirala od 180 do 200 din/kg i krmače za klanje koje su se prodavale za 160 din/kg. Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području Beograda, jer je dominirao iznos od 160 din/kg. Klanice sa područja južnobanatskog regiona, takođe, su po nižim cenama otkupljivale prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 370 din/kg. Za razliku od njih, viša je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 190 din/kg. Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeleženje u klanicama na području južnobačkog regiona, pošto je dominirao iznos od 380 din/kg.