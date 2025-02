"Kad on dođe, on mora da ostavi bakšiš jer njegova klasa to radi... On voli moćno da se oseća! Znači nema školu, ne uči, ne čita, ne trenira, nema društvo, ima blejače, ali u kafani, on je gazda, ostavlja 10 evra ili 2.000 dinara", ovako je ukratko poznati ekonomista i biznismen iz Beograda objasnio ko su uopšte ti ljudi koji ostavljaju masne bakšiše po srpskim kafanama, restoranima i klubovima i, na kraju krajeva, zašto to uopšte rade.