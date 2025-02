Kaže da se još uvek upoznaju kao i da je on "stara škola" te uvek plaća račun kao i da se devojka ponudila da plati dva puta, ali da se više ne nudi.

- Nije to problem, problem je što ona uvek traži da se sedne u neki lokal, restoran i uvek kaže da ne pije kafu i da ne može da zamisli da ne pojede nešto kada izađe. Svaki put samo njen račun izađe barem više od četiri hiljade dinara. Naruči supu, glavno jelo, dezert, salatu, piće ili idemo na više mesta za jedno veče - piše on.

- Plata mi je ok, ali me zanima kako ljudi koji imaju ispod 100.000 izdržavaju period dejtovanja, a kasnije period same veze? - zaključuje.