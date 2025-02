Sličan primer prevare je i objava na Fejsbuk stranici JGSP "Novi Sad" u kojoj se tvrdilo da je to preduzeće spremilo novogodišnje iznenađenje za građane Novog Sada, to jest besplatni šestomesečni prevoz uz kupovinu Nsmart kartice za 235 dinara. Iz JGSP "Novi Sad" su upozorili građane da ne nasedaju na tu prevaru.

Praznici, popusti i akcije darivanja na društvenim mrežama vreme je kada kupcima opada pažnja na internet prevare i fišing trikove, što dovodi do sve više žrtava i većih novčanih gubitaka. Kreatori prevara koriste sofisticirane metode i lažne sadržaje koji čak i stručnjacima mogu izgledati autentično.

Dragan Varagić, IT stručnjak, ističe za Kurir da postoje generalna pravila kada se radi o zaštiti od internet prevara.

- Prvo je da najveći broj ljudi ne razume kako funkcionišu tehnologija i internet i tu je štos u edukaciji. Druga stvar je opreznost. Ako već nemate dovoljno znanja, morate biti jako oprezni kada dobijete neke poruke, naročito one u kojima se traži da nešto platite, da vam neko nudi novac i da ostavite svoje lične podatke. Ljudi zbog neznanja ili jake žurbe halapljivo to prihvate bez provere da li je to stvarno originalan sajt ili ne. Potrebno je da se te stvari rade jako pažljivo i da se izdvoji vreme za proveru - objašnjava Varagić.