U 14 lokalnih samouprava izabrano je 700 starih zgrada koje će energetski biti potpuno obnovljene, kako bi prešle na naplatu grejanja po potrošnji. To je prvi put da se u Srbiji energetski unapređuju cele stambene zgrade, a polovinu posla subvencioniše država.

Konsultanti na projektu energetske obnove su na terenu i do kraja aprila obići će svih 700 izabranih starih zgrada. Njihov zadatak je da naprave elaborate energetske efikasnosti i sačine finansijsku ponudu za stambene zajednice.

"Ostalih 50 posto vrednosti investicije građani će otplaćivati kroz račun za grejanje u nekom periodu od osam do deset godina i to tako što se u tom periodu na godišnjem nivou računi neće uvećavati ili će se neznatno uvećati", dodaje Vukadinović.

Energetskom sanacijom, stare stambene zgrade mogu da smanje potrošnju energije i do 40 odsto, a emisije ugljen-dioksida dva miliona tona godišnje. Vlasnici prosečnog stana od 60 kvadrata iznos računa za grejanje mogu i da prepolove.

"Kada budu popravljeni liftovi, fasade, krovovi, sigurno će to da ima uticaja i na vrednost stanova. Promeniti svest građana da je to njihovo vlasništvo, da oni moraju da ulažu u to, ide veoma teško, ali ipak se dešava", kaže Dejan Radić, profesionalni upravnik stambene zajednice iz Beograda.