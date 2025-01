Na poziv, koji je otvoren do 17. februara, mogu da se prijave poljoprivredna gazdinstva, seoska turistička domaćinstva, mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i udruženja građana, kao i pojedinci do 40 godina starosti. Udruženja građana mogu konkurisati za sredstva u maksimalnom iznosu do 15.000 evra, dok su za ostale učesnike dostupna sredstva u vrednosti do 10.000 evra, kao i stručna podrška u vrednosti do 5.000 evra. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Vojvodine.