Prema najavama, snežni pokrivač će se zadržati nešto duže. Na području Beograda očekuje se do 30 centimetara snega, dok će u brdsko-planinskim delovima snežni pokrivač dostići čak 50 centimetara. Kako najavljuje RHMZ, usled umerenog do jakog vetra na pojedinim deonicama očekuje se i stvaranje snežnih nanosa.

Najjeftinija plastična lopata za sneg, bez drške, košta 339 dinara a cena ide do 1.000 dinara. Aluminijumska lopata bez drške košta između 1.200 i 3.000 dinara.

Za čeličnu lopatu morate da spremite više od 2.000 dinara. Cene znatno variraju i u zavisnosti od proizvođača pa se cene kreću od 700 do 4.000 dinara.

Kad je reč o cenama grtalica za sneg, one su nešto više i kreću se od 7.640 dinara za akomulatorske čistače snega, pa sve do 180.000 dinara za motorne čistače. Tu su i bacači snega, koji ga oduvavaju ali je njihova cena znatno veća i kreće se od oko 46.000 do 170.000 dinara.