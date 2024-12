- U našoj prodavnici online je silikonski lepak za pištolj, prečnika 1,1 cm i dužine 30 cm - 25 komada (1 kg) 1.050 din, na Temu je bez popusta 1.650 din, a sa navodnim maksimalnim popustom 1.150 din. Dobra strana je jedino besplatna dostava, za sada, i to što ima puno stvari na jednom mestu. Nama koji živimo u selu i gde nam je prva veća prodavnica na 60-80 kilometar, jako znači ova kupovina. Iskreno, da sam u gradu, jeftinije bi mi bilo da se odšetam i kupim šta mi treba.

- Za mnoge stvari, na primer, one bele plastične malene kukice za plafonsku garnišnu 50 komada 700 dinara. To je u prodavnici kod kineza od 100 do 150 dinara.