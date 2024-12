Dva sata letenja je dovoljno pre sletanja u Ajndhoven, odakle autobusi 400 i 401 voze do centralne železničke stanice za 3 evra. Sa istog mesta imate brojne polaske vozom do centra Amsterdama i ta karta će vas koštati 23 evra. Vrlo je jednostavno snaći se sa kupovinom karata, postoje automati pred ulazak gde izaberete dokle idete i uz obavezno plaćanje karticom, dobijate odštampanu kartu sa kojom morate da se čekirate kada uđete, ali i kada izađete. Pravilo "dvostrukog čekiranja" važi u svakom vidu prevoza, pa je to nešto na šta morate da obratite pažnju.