Kalendari već pokazuju da smo zagazili u decembar, mnoge muči pitanje gde je proletela godina te presabiraju i utiske i novce, a nekima je ovaj mesec ipak idealan za zaradu . Posao Deda Mraza uspešno odoleva krizi, a ni pandemija koronavirusa mu nije mogla ništa. Neki bi rekli da je u pitanju praznična čarolija, ali Goran Stijelja govori kako se to radi u Srbiji – i koliko košta.

- Svake godine je sve manje posla, ali još uvek ima angažmana. Oni počinju od 15. decembra i traju sve do Božića - kaže on.

Pored pozorišnih predstava sa ovom tematikom, Stijelja kao Deda Mraz ima angažmane na privatnim i korporativnim proslavama s ciljem da deci podeli paketiće. Ne moraju to uvek biti deca jer se sve češće na društvenim mrežama viđa da Deda Mraz služi da podeli poklone povodom Nove godine ili nekog važnog povoda za kompaniju u ovom periodu.

- Ove godine, traže nam od 150 do 200 evra za pola sata - rekli su nam iz jedne kompanije koja se bavi organizacijom događaja koju smo kontaktirali. Stoga smo upitali Stijelju, koliko on naplaćuje kao Deda Mraz dolazak na kućnu adresu.

- Već nekoliko godina je cena 50 evra u okviru naše pozorišne grupe i nismo je menjali. Cene kod nekih zavise od datuma dolaska, odnosno od termina. Ako je u pitanju 30. Ili 31. decembar, biće skuplje jer su to datumi koje svi žele, ali i zbog toga što često i oni koji se bave ovim poslom žele da budu sa porodicom, pa ih je teško tada naći. Ja ne radim 31. decembra iz tog razloga - objašnjava sagovornik.

Zbog toga se mnogi ovim poslom bave honorarno i to može da bude isplativo. Slično je i sa maskotama omiljenih crtanih likova, koje uživaju veliku popularnost kada su u pitanju proslave za decu.

- Kostim sam nabavio pre nekoliko godina i tada me je izrada kod krojača koštala oko 100 evra, a danas sigurno košta oko 200. U tu cenu ulazi kapa, mantil, pantalone i veštački stomak. Pored toga, neizostavni delovi kostima su brada i perika. Ja sam ih uzeo kod vlasuljara, dakle - ne one jeftine modele iz kineskih radnji - i koštalo je oko 80-100 evra.

Gore navedena cena dolaska Deda Mraza podrazumeva dolazak na adresu i zadržavanje od oko pola sata, ali sve zavisi od broja dece i vrste događaja. Na primer, Stijelja nam kaže da on sa svakim detetom provede od pola minuta do minut tokom fotografisanja, a ukupno zadržavanje bez fotografisanja je oko 15 do 20 minuta.