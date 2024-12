Slušaj vest

Prema izveštaju STIPS-a, na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do rasta cene teladi simentalske rase telesne mase do 160 kg, jer je dominirao iznos od 620 din/kg. U klanicama na području pčinjskog regiona obavljan je otkup tovnih bikova SM rase težih od 500 kg po višoj dominantnoj ceni, jer je iznosila 365 din/kg.

Klaničari sa područja južnobačkog regiona protekle su sedmice podigli otkupnu cenu tovne junadi težine iznad 480 kg na dominantnih 340 din/kg. Otkupna cena iste kategorije goveda bila je viša i u klanicama na području južnobanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 350 din/kg. Rast cena tovne junadi u kategoriji iznad 480 kilograma na dominantnih 370 din/kg zabeležen je u klanicama na području šumadijskog regiona u nedelji za nama.

Koja je cena prasića i svinja?

Otkupna cena prasadi u kategoriji od 16 do 25 kilograma bila je viša u klanicama na području južnobačkog regiona. Protekle je sedmice dominirao iznos od 440 din/kg. U klanicama na području srednjebanatskog okruga bila je viša otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Dominantna cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je iznos od 540 din/kg na stočnoj pijaci u Loznici što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša i u klanicama na području podrinjskog regiona pošto je dominirao iznos od 540 din/kg. U klanicama na području južnobanatskog regiona je zbog jako slabe ponude, a povećane tražnje protekle sedmice došlo do rasta otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Dominirao je iznos od 360 din/kg.

Jagnjad skuplja u Kragujevcu i Loznici

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi uprkos solidnoj ponudi, a preovladavao je iznos od 550 din/kg. Jarad su se prodavala po ceni od 300 din/kg, dviske po ceni od 200 din/kg, dok su za ovce kupci trebali da izdvoje 180 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona bile su više otkupne cene jagnjadi i ovaca u istom vremenskom periodu. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u klanicama na području podrinjskog regiona. Standardna ponuda, a slabija prodaja uticala je da cena ove kategorija ovaca padne na dominantnih 530 din/kg. Pad otkupne cene jagnjadi zabeležen je i u klanicama na području mačvanskog regiona, gde je za otkupljena grla najčešće plaćano 520 din/kg. U klanicama na području Raške jagnjad su otkupljivana po dominantnoj ceni od 500 din/kg, dok su za ovce klaničari najčešće plaćali 200 din/kg.

Kakav je bio novembar?

Kada je reč o govedarstvu, nije bilo značanije promene u pogledu ponude i tražnje teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u odnosu na oktobar na stočnim pijacama u Srbiji obuhvaćenih praćenjem reportera STIPS. Prodaja se odvijala po ceni od 550 do 700 din/kg, ali se najčešće kretala u intervalu od 600 do 700 din/kg. Već je ustaljena praksa da su se telad holštajn rase mogla pazariti jedino na stočnoj pijaci u Somboru po dominantnoj ceni od 600 din/kg.

Nije bilo značajnijih promena u ponudi prasadi težine do 15 kilograma, a prodaja se u novembru odvijala po ceni od 380 do 450 din/kg, što ukazuje rast u odnosu na predhodni period. Tradicionalni svinjokolj tokom novembra uticao je na nešto bolju ponudu tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i prodaja je zabeležena na sedam stočnih pijaca. Dominantna cena nije se menjala i iznosila je 250 din/kg.

Obim ponude jagnjadi bio je na većini prodajnih mesta na prošlomesečnom nivou. Prodaja ove kategorije ovaca odvijala se po ceni od 410 din/kg do 550 din/kg, ali je dominirao iznos od 500 din/kg, kao i u oktobru. Ponuda šilježadi zabeležena je jedino na stočnoj pijaci u Požarevcu, po ceni od 240 din/kg. Na tržištu ovaca nisu zabeležene veće oscilacije u pogledu ponude, a cena je varirala najčešće u intervalu od 180 do 220 din/kg. Prodaja jaradi zabeležena je na pet stočnih pijaca, a dominantna cena iznosila je 400 din/kg. Nastavlja se trend slabe ponude koza, a promet se odvijao na tri pijace žive stoke. Cena je u novembru varirala od 100 do 220 din/kg.

