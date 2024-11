Slušaj vest

Božićni post počinje sutra i traje 40 dana - do Božića, 7. januara. Pravoslavni vernici se ovim postom pripremaju za proslavu jednog od najvećih hrišćanskih praznika kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista. Istraženo je koje su cene namirnica i otkriveno da su u odnosu na uskršnji post neki proizvodi pojeftinili.

Božićni post za vernike pravoslavne crkve počinje 28. novembra 2024. i traje do 7. januara 2025. Božićni post je u pravoslavlju po dužini trajanja drugi po redu, nakon Vaskršnjeg posta. Post podrazumeva 40 dana uzdržavanja od mrsne hrane i alkohola, što znači poseban režim ishrane.

Vernici tih dana jedu posnu hranu odnosno ribu, pečurke, pasulj, povrće, suvo i koštunjavo voće. Istraženo je koje su cene ovih osnovnih namirnica kojih se građani pridržavaju. Najveće iznenađenje je pasulj koji je najviše poskupeo u odnosu na prošlu godinu.

Cene u marketima

Što se cena tiče, bitno je znati da one variraju od marketa do marketa i da pijace u različitim gradovima imaju različite cene, ali je dat njihov okvirni prikaz. Cene sveže ribe po kilogramu se u marketima kreću: oslić oko 460 dinara, šaran od 550 do 590 dinara, pastrmka od 600 do 630 dinara, orada od 1.100 do 1.250, brancin od 1.100 do 1.250 dinara i losos oko 2.300 dinara.

Tu i nema neke razlike, imajući u vidu da se u marketima u martu ove godine kilogram smrznute pastrmke mogao naći za 600 dinara i 700 dinara. Losos je bio najskuplji, a cena je išla i do 3.000 dinara.

Povrće u marketima: Šampinjoni 400 grama od 160 do 200 dinara. Kilogram krastavca od 150 do 200 dinara, kilogram paprika babura od 270 do 350 dinara, a za kilogram paradajza treba izdvojiti od 240 do 400 dinara. Sto se kupusa tiče cena za kilogram je od 70 do 100 dinara. Kilogram zelena salate kreće se od 60 do 90 dinara. Pasulj tetovac imate od 530 do 680 dinara za kilogram, dok gradištanac možete kupiti po ceni od 290 do 370 dinara za kilogram. Tetovac je u martu bio oko 600 dinara po kilogramu, dok su se beli pasulj i „gradištanac" mogli naći za 250 do 300 dinara.

Cene pirinča se u marketima kreću od 100 do 1.000 dinara u zavisnosti od proizvođača i vrste zrna.

Voće u marketima: banane od 150 do 200 dinara, jabuke od 100 do 170 dinara, mandarine od 170 do 210 dinara, limun od 100 do 140. Cena pomarandži kretala se od 150 do 200, crnog grožđa od 250 do 300, belog grožđa od 400 do 500 dinara, nektarina od 120 do 300 dinara, kajsija 300 dinara.

Što se tiče cena konzerviranih proizvoda u marketima: tunjevine se kreću od 120 do 1.000 dinara. Sardine možete naći po ceni od 80 do 200 dinara.

Pijačne cene

Cene sveže ribe po kilogramu na pijacama skuplje su nego u marketima. Tako se cena oslića kreće od 500 do 600 dinara, šarana od 750 do 900 dinara, pastrmke od 700 do 900 dinara, skuše od 950 do 1.100, soma od 850 do 950 dinara i lososa od 2.800 do 3.200 dinara.

Cena ribe je slična kao u martu, kada je kilogram sveže pastrmke iznosio 750 dinara, dok je orada bila 1.480.

Povrće: kilogram pečuraka prodaje se po cenama od 150 do 500 dinara, kilogram krastavca od 120 do 250 dinara, paprika babura košta od 130 do 400 dinara, a paradajz od 150 do 600 dinara. Što se kupusa tiče, cena za kilogram je od 70 do 120 dinara. Pasulj tetovac možete naći po ceni od 350 do 600 dinara za kilogram, a gradištanac od 350 do 500 dinara za kilogram. Kilogram zelena salate prodaje se po cenama od 50 do 120 dinara, dok kilogram crnog luka košta od 50 do 300 dinara. Kilogram belog krompira je od 70 do 150 dinara.

Na pijacama ima mnogo više sorti različitih proizvoda, recimo pečurki, pa tako građani uzimaju lisičarke, vrganje i šumsko pile koje podseća na belo meso i koje je, baš zbog toga, skoro pa duplo skuplje od drugih vrtsa. Zavisi i da li su u teglama, one su onda skuplje - oko 750 dinara.

Voće: šljive od 450 do 700 dinara, jabuke od 80 do 200 dinara, kruške od 150 do 300 dinara. Što se lešnika tiče on se kreće od 1.100 do 1.400 dinara, orah od 600 do 1200 dinara, suve smokve od 700 do 1200 dinara, crno grožđe od 150 do 330 dinara, belo grožđe od 200 do 600 dinara, nektarina od 120 do 300 dinara, dunja od 150 do 300 dinara.

Kilogram oraha je u martu bio oko 1.500 dinara, ali i sada na pojedinim mestima može toliko koštati.

Ishrana tokom posta

Kako navodi Crkveni kalendar, u toku celog ovoga posta ne jede se meso, beli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni osim kad se posti "na vodi". Od 28. novembra do 30. decembra: ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi. Od 31. decembra do 6. januara - poslednje nedelje - post je stroži i isključuje ribu. Ponedeljak, sreda i petak su na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.

Riba se jede na Vavedenje Presvete Bogorodice (4. decembra), čak i ako praznik padne u sredu ili petak.

Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti "na vodi".

Treba jesti pomalo, toliko da se telo okrepi, ali nikako ne treba sebe dovesti u stanje iznurenosti i onemoćalosti, jer svrha je da telo i duša zajedno putuju do cilja - zajednici s Bogom. Takođe, valja podsetiti i da kad neka slava padne u vreme posta, kao na primer Sveti Nikola (19. decembar), obavezno je posna trpeza.