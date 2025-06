More, pesak i osveženje, ali do plaže vodi bar 700 kilometara asfalta. Porodici iz Beograda treba najmanje devet sati vožnje do severa Grčke, ali i ozbiljan budžet. Gorivo, putarine i servis, sve to treba ukalkulisati pre puta. Ipak, mnogi kažu da je u kolima najkomotnije. Za put kolima do Grčke treba računati na trošak goriva od 100 do 150 evra, u zavisnosti od potrošnje i cena na pumpama. Najisplativije je rezervoar napuniti u Severnoj Makedoniji, gde trenutno litar benzina košta oko 142 dinara, a dizela 124 dinara.