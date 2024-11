- Kamatna stopa je cena novca, koju treba da platimo. Kada pričamo o proizvodima banaka, Narodna banka Srbije potrudila se da učini proces transparentnim. Banka je u obavezi da vam predoči dve kamate, nominalnu i efektivnu kamatnu stopu - rekao je on.

- Moraju da vam daju na papiru, ili elektronski, kako to sve zapravo izgleda. Onda uzmete i uporedite, odete u još neku banku. Sve zavisi koliko novca uzimate na gotovinski kredit. Ako je manji iznos kredita, možda vam se ne isplati jer su kamate slične. Ali maksimalni iznos gotovinskog kredita je do 3,5 miliona dinara, i to je već ozbiljna cifra. I na taj iznos, da li je kamata osam, devet ili deset odsto, na period od 71 meseca, velika je razlika.