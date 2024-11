- Pored toga, svakim danom čujemo iz SAD-a nove vesti koje dodatno i afirmativno utiču na prepoznatljivost i veću tražnju za bitkoinom – kaže on za naš list.

Iako je snažno kretanje primećeno nakon pobede Donalda Trampa na američkim izborima , on dodaje da su isti svakako služili kao katalizator po pitanju cenovnih kretanja, ali fundamentalni iskorak je postignut ranije .

- To je bilo vezano za značajno poboljšanje prihvatljivosti bitkoina među najvećim institucionalnim investitorima i stvaranje bitkoin berzanskog investicionog fonda. Dodatno, makro faktori u vidu snižavanja kamatnih stopa i popuštanja monetarne politike pozitivno su uticali na investitore u smislu njihove manje averzije prema riziku i lakše upuštanje u investicione odluke tog tipa – pojašnjava Stakić.

On napominje da bitkoin ima ograničenu ponudu i postaje vremenom sve “skuplji” za rudarenje u smislu količine neophodnih inputa u procesu dobijanja jedne jedinice autputa.

- To je proces poznat kao “halving”. Pored toga, ne sme se zanemariti i sve skuplja električna energija koja je suočava sa velikim izazovima usled rapidnog rasta korišćenja proizvoda veštačke inteligencije i velikih data centara. Ulaganje u bitkoin nije za svakoga, tj. morate biti spremni da preuzmete veliki rizik usled velikih cenovnih fluktuacija . Bazirati zaradu na kriptovalutama ima špekulativni karakter, osim ukoliko niste spremni da odvojite manji deo vaše investicije i to na duži vremenski horizont, ne ulazeći u poslove trejdinga i pokušaja da u što kraćim vremenskim intervalima zaradite na razlici u ceni.

- Kada je reč o rudarenju u našoj zemlji, mislim da je iza nas taj početni talas i euforija kada je značajan broj njih počeo sa rudarenjem, koristeći relativno jeftinu električnu energiju. Kada na to dodamo i halving koji se desio u međuvremenu, za očekivati je da interes za rudarenjem opadne. To, naravno, ne znači da će i interes za kriptovalutama oslabiti. Šta više, s vremenom će biti sve izraženiji, naročito među nadolazećom mlađom generacijom investitora – zaključio je on.