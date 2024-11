"1.000 evra sasvim OK, 2.000 za dobar život"

"Računaj 1.000 evra godišnje za grejanje, 600 evra godišnje za održavanje auta. Računi za struju, vodu, internet 100, 150 evra mesečno. Za sve ostalo možeš da trošiš 300, a možeš i 3.000 evra", "Selo u Vojvodini: Grejanje 120.000 godišnje. Struja 6.000, komunalije 3-4.000. Pražnjenje septičke jame 5.000 godišnje. Internet 4.000 mesečno. Gorivo 6.000, hrana i higijena oko 40-50.000 (zavisi šta se kupuje i da li imaš npr. svoje povrće, voće, jaja i meso) Znači = 74.000. Na to dodati i vanredne troškove popravke, veterinara ako držiš životinje, odlaske do grada za svaku sitnicu, odlaske na razne analize koje u domu zdravlja ne postoje", "Sve u svemu, 1.000 evra je OK, 2.000 za dobar život u kome ne moraš da mnogo da štediš", pisali su mu oni.

"Biraj selo blizu grada"

Mojoj porodici od 4 člana ode oko 1.000 do 1.500 dinara svaki dan u prodavnici. Tu spada hrana, lična higijena, sitne potrepštine i svašta nešto. To je oko 30.000 do 45.000 mesečno za porodicu od 4 člana. Za jednu osobu može to da ide ispod 1.000 dinara. Jednom do dva puta godišnje zakoljem svinju koju kupim, izađe u rasponu od 30.000 do 45.000 u zavisnosti od cene svinja. Od te svinje je izašlo 85 kila mesa bez kostiju, dakle čisto meso plus jako puno sala za topljenje (čvarci, mast za kuvanje i prženje). Piletinu kupujem sa jedne farme za oko 280 dinara po kilu. Ja bih to sve gajio ali prosto mi je dvorište manje i ne bih imao gde to da držim pa se ni ne bakćem. Žitarice možeš baš jeftino da nađeš po većim pijacama.