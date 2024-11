- Mislim da je to na neki način varanje potrošača. Moj je sin dobio poklon-karticu od 30 evra i bili smo iznenađeni kad smo shvatili da se novac mora potrošiti odjednom i da to ujedno znači da u Branimir centru njom nije moguće kupiti hranu i piće ako vam je nakon kupovine karata ostalo nešto novca. To je besmisleno, bezobrazno i razočaravajuće - rekla je i dostavila prepisku sa CineStarom.