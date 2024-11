Tovna junad skuplja u Šumadiji

Otkupne cene tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma bile su više u klanicama na području pčinjskog regiona. Kod tovne junadi dominirao je iznos od 400 din/ kg , a kod tovnih bikova 365 din/kg. Cena tovne junadi težih od 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona. Dominantna cena iznosila je 330 din/kg .

Rast otkupne cene krava za klanje SM rase zabeležen je u klanicama na području moravičkog regiona, gde se otkup najčešće odvijao po ceni od 240 din/kg . Klaničari sa područja šumadijskog regiona podigli su otkupnu cenu tovne junadi težih od 480 kilograma na dominantnih 370 din/kg . Dominantna cena teladi SM rase težine do 160 kilograma iznosila je 550 din/kg na pijaci žive stoke u Požarevcu. Tovna junad od 350 do 480 kilograma ovde su otkupljivana po ceni od 500 din/kg , a krave za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 220 din/kg .

Tovne svinje - do 250 din/kg

Protekle sedmice je na pijaci žive stoke u Čačku evidentiran rast cena obe kategorije prasadi . Za grla do 15 kilograma trebalo je izdvojiti 400 din/kg , a za grla od 16 do 25 kilograma 380 din/kg . Mogle su se pazariti i tovne svinje teže od 120 kilograma , po dominantnoj ceni od 250 din/kg .

U klanicama na području Južnobačkog regiona evidentiran je rast otkupnih cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Otkup prasadi se odvijao po dominantnoj ceni od 340 din/kg, a tovnih svinja po ceni od 200 din/kg. Klaničari sa područja šumadijskog regiona po višim su cenama otkupljivali krmače za klanje, pa je dominirao iznos od 200 din/kg. Pad otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma zabeležen je protekle nedelje u klanicama na području podrinjskog regiona, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg.