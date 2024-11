- Najčešći problem je pumpa, pošto celo leto nije radila, pumpa za etažno grejanje hoće da zaglavi i pošto ne cirkuliše vodu kroz radijatore. A može biti i sam kotao, koji ima zaštitu od niskog pritiska vode u sistemu i onda prosto on se isključi kada nema dovoljno pritiska i tada kotao neće da proradi - objašnjava električar Micić.

- Svaki sistem ima manometar koji pokazuje pritisak obično od nula pa do četiri ili nula pa do šest bara i tada kada je pritisak između jedan i dva onda je dobro, možemo ga pokrenuti. Ako je ispod jedan, to je već znak da ne funkcioniše kako treba i trebalo bi pozvati majstora - savetuje Micić.