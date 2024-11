Dević je davne 1989. godine doputovao u tada glavni grad velike države Jugoslavije da uči za oficira. Rat i raspad SFRJ omeli su ga u toj želji, pa se vratio u rodno Sarajevo. Par godina kasnije zaposlio se kao svršeni gimnazijalac u Državni arhiv. Imao je, kaže, solidnu platu za to vreme od oko 400 evra i živeo u porodičnom stanu. Dakle, svi uslovi su bili tu za jedan pristojan život. On ga nije želeo. Spakovao je kofere, otišao u Švajcarsku i tamo radi kao kućepazitelj u školi. Danas su supruga Vesna i ćerka Una njegov centar sveta.

- Samo je ovde i standard previsok, kada, recimo, uporedim sa Sarajevom, to je i 10 puta više, a poređenje sa Beogradom je nešto drugo. Ali, ako stavimo sve na papir koliko čega može da se kupi za prosečnu platu od 6.600 franaka koliko ona iznosi u Švajcarskoj, onda shvatiš da je ovde mnogo lakše živeti.

- Ako hoćeš da živiš u Cirihu onda je to papreno, ali ako se odlučiš za manje mesto to je druga priča. Ovde, uglavnom, većina kupuje stan od oko 100 kvadrata. Plaća se 20 odsto u gotovini i zavisi sve od toga kolika je kamata u tom trenutku. U trenutku kada je kupljen stan ona je iznosila 1,05 odsto i fiksna je u narednih 10 godina. Posle toga ponovo pregovaraš sa bankom. Kamata može da ide dole, ali i gore.

Za režije, u koje ulazi grejanje, voda, otpadne vode i održavanje zgrade dođe račun koji iznosi oko 30 odsto rate. On napominje da u Švajcarskoj ako mesečno imate 900 evra za stambeni kredit, računa se da je rata mala. Struja se plaća na dva meseca i to je oko 70 evra, a ono što je dobro je da iznosi nisu previsoki i cele godine se izdvaja isto, što znači da nema čitanja struje. Na kraju se samo podvuče crta, ako si pretplatio - novac ti se vrati ili doplatiš, ali to se retko događa.