Period korone drastično je izmenio navike većine svetske populacije, uključujući i one u vezi sa kupovinom. Od 2020. internet trgovina beleži konstantan rast, to se događa i u Srbiji, pa podaci kažu da je svaki drugi internet korisnik u našoj zemlji u prethodna tri meseca bar nešto kupio u online prodavnicama .

- Nemojte da, ako ste stradali za 2-3 hiljada dinara, da vas mrzi da to prijavite. Prijavite! Neka bude gomila! Kod kupovine na daljinu postoji pravilo, zakonsko pravilo, da se potrošaču mora uručiti tri stvari. Jedna je ugovor, odnosno ispravo ugovoru. Druga stvar, obavezno je obrazac za odustajanje od ugovora u roku 14 dana. I treća stvar je upustvo za to kako se to pravo koristi i kako se ostvari - kaže Jovan Ristić, Efektiva.