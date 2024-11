Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Srbije (NOPS) kaže za Kurir da sa stanovišta zakona potrošač mora da bude informisan o svemu.

- Ako su vrata na sajtu prikazana bez praga i bez okova onda su to samo vrata. Prag nije obavezan. Potrošač mora da bude informisan s svemu, da mu se pre kupovine raščlani šta ulazi u cenu, a šta ne. Ako neko kupuje vrata i ima kuma koji zna da ih montira njemu ne treba ugradnja. Zakon kaže da svaka stavka mora biti jasno iskazana. Ako kupite vrata ne kupujete ugradnju, niti prag, jer nekima on ne treba, a ko ima novu kuću ne treba mu demontaža. Na nekim sajtovima piše u cenu je uključeno to, to i to, a na nekima ne. To je tako - objašnjava Nikolić.