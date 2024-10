Kurir je istraživao i koliko ovi proizvodi koštaju u marketima i mesarama i zaključili smo da su cene u prestoničkim marketima više za pojedine proizvode. Kilogram pečenice se kreće od 1.700 do čak 3.500 dinara, slanina od 1.900 do 2.700, kulen od 150 do 300 dinara, šunka od 900 do 1.600, pileća prsa koštaju od 1.100 do 2.300, a pršuta iznosi od 2.500 do 4.800 dinara u zavisnosti od proizvođača i kvaliteta. Što se tiče cene čvaraka za kilogram se kreću od 2.200 do 3.000 dinara.