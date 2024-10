Kad se to sabere…

Hans Jirgen Suferlejn iz Udruženja proizvođača mleka Bavarske objašnjava kako je problem i neuobičajeno mali udeo masti u mleku – a to je puter. U načelu, udeo masti u mleku se menja tokom godišnjih doba, ali da je taj udeo još od februara ostao ispod normalnog nivoa je „atipično“, kaže ovaj proizvođač. Naizgled, to smanjenje ne izgleda veliko: između 0,01 i 0,04 odsto i to na čitavom prostoru Nemačke. „A ako se to sve zbroji, onda je to jako puno“, objašnjava Suferlejn za ARD. To jednostavno znači da je potrebno više mleka za istu količinu putera.