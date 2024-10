Cene aranžmana zavise od luksuznosti hotela, veličine soba ili apartmana, broja osoba koje u njima odsedaju i kreću se od 150 do 1.000 evra, za polupansion sa doručkom i večerom, s tim što u tu cenu nije obavezno uključena svečana novogodišnja večera.

- Za sada su počele rezervacije od strane Bugara koji rezervišu smeštaj u hotelima u Beogradu, Kuršumlijskoj banji, Prolom Banji, Vrnjačkoj banji, Nišu. Ima ih i na Kopaoniku. Cene su iste kao prošle godine i kreću se od 150 do 1.000 evra za polupansion sa doručkom i večerom, zavisno od veličine sobe i broja osoba koje u njima borave. U tu cenu negde je uračunata i svečana večera, a negde nije, dok se piće svuda dodatno plaća, ali i to zavisi od programa koji je objekat napravio. Ti turisti ne dolaze samo na doček već i na skijanje na planinama. Za sada je u banjama rezervisano oko 30 odsto kapaciteta, a kako će biti u Beogadu to zavisi pre svega od progrema na gradskom trgu. Nadamo se da će grad biti vredan i da će ranije da objavi program jer od toga zavisi popuna smeštaja - objašnjava Genov za Kurir Biznis.