Nemačka avio-kompanija Lufthanza kažnjena je sa rekordnih četiri miliona dolara (3,6 miliona evra) zbog postupanja prema grupi jevrejskih putnika koji su pokušali da se ukrcaju na let u Frankfurtu 2022. — najveću koju je ikada izdala protiv jedne avio-kompanije zbog kršenja građanskih prava.

Američko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je grupa od 128 putnika kojima je odbijeno ukrcavanje na let 2022. „svi nosili prepoznatljivu odeću koju obično nose pravoslavni Jevreji. Putnici, koji nisu putovali svi zajedno, rekli su istražiteljima da ih je Lufthanza greškom tretirala kao da su grupa pre nego što je svima odbila ukrcavanje na osnovu navodnog lošeg ponašanja pojedinaca.

Članovi posade Lufthanze rekli su da putnici nisu poslušali njihova uputstva da nose maske za lice i da se ne okupljaju u prolazima ili blizu izlaza za slučaj opasnosti. Njihovo navodno nedolično ponašanje dovelo je do toga da su putnici odbijeni da se ukrcaju na linijski let. Većina je ponovo rezervisana na let sledećeg dana.