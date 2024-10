Nije baš izvesno da će neka polovna mašina moći da se nabavi za jedan evro, ali za neku robu na onlajn aukciji kompanije „Surplex“ i to može biti početna cena. Ova firma za elektronsku trgovinu posluje širom Evrope, uključujući i kancelariju u Beogradu, a godišnje organizuje preko 550 aukcija na kojima se proda više od 55.000 predmeta.

Nemačka kompanija za elektronsku trgovinu „Surplex“ na svojoj internet platformi okuplja prodavce kojima neke mašine više nisu potrebne pa prodajom oslobađaju prostor u pogonima i obezbeđuju likvidnost, kao i kupce koji po povoljnijim cenama mogu da dođu do opreme za svoju proizvodnju. Krajnji iznos nadmetanja obično se „vrti“ oko procenjene vrednosti robe ili nešto iznad nje.

Tomić objašnjava da u poslovanju koriste dva modela. Jedan je kad se prodaje u ime i za račun vlasnika robe, a drugi, koji je najčešći u Srbiji, kada „Surplex“ otkupi mašine pa se on na platformi pojavljuje kao prodavac.

- I tu imamo dve opcije, ili smo vlasnici robe čim je otkupimo, ili se mašine i dalje vode na prodavca, ali je po završetku aukcijske prodaje ’Surplex’ otkupljuje, kako bi mogao da je izveze krajnjem kupcu. I kod određivanja cene, mi procenimo vrednost mašine na osnovu tražnje i stručnog uvida, ali najatraktivnije aukcije su one bez garantovane cene. I naravno da ne počinje svaka od jednog evra, zaista imamo dosta dobrih i veoma vrednih mašina, pa bi nizak start bio gubljenje vremena za kupce - ističe Tomić.

On navodi da ima primera kad nešto ostane neprodato, ali se to stavlja na drugi krug aukcije i na kraju nađe novog vlasnika. Prednost je što se ponuđena roba vidi u celom svetu, pa je obuhvat kupaca mnogo širi nego da se oglasi lokalno. Godišnje se na nivou kompanije organizuje preko 550 aukcija na kojima se proda više od 55.000 predmeta. I na tržištu Srbije godišnje se realizuje preko 20 aukcija, na kojima se ovde ili u inostranstvu proda roba koju ponudi više od 50 različitih prodavaca.

- Mi sklapamo ugovor sa prodavcem i dogovaramo vrstu aukcije. Ako mi otkupljujemo mašine, definišemo da li će se one seliti odmah na drugu lokaciju, ako je prodavcu potrebno da oslobodi svoj proizvodni prostor ili će ostati kod njega dva-tri meseca, pa se prodaja vrši iz njegove firme. Naš proceniteljski tim iz centrale u Dizeldorfu utvrđuje vrednost mašine, ako je ona veća i ako ne može sa slike sve da se utvrdi, izlaze i na teren. Kada se roba proda, naplaćujemo svoju proviziju, ona iznosi 18 odsto. Mi radimo i logistiku za kupca, izvozne formalnosti, imamo partnere koji nas prate i rade demontažu mašina i njihov utovar u kamion, možemo da obezbedimo i transport ako kupac nema svoj - objašnjava Tomić kako sve funkcioniše u praksi.

On napominje da se na ovoj B2B platformi iz Srbije javljaju pravna lica, da je jako velika mreža kupaca, a da je i sve više prodavaca koji domaću robu plasiraju širom sveta.

- Našu robu smo bukvalno prodavali u svim delovima sveta. Tome pomaže i targetirani marketing koji ide po vertikalama i velikoj bazi firmi ili preduzetnika po granama prosleđujemo ponudu koja bi mogla da ih zanima, pri čemu kupci i prodavci ne dolaze u kontakt. Zbog toga se u drugim zemljama vrlo često onlajn platforma koristi za prodaju mašina i opreme iz stečaja, jer to što se učesnici međusobno ne poznaju i ne vide je velika prednost, postiže se bolja prodajna cena koju određena roba zaista zaslužuje. U Srbiji, međutim, još uvek prodaje iz stečaja idu uživo, ne koriste se prednosti onlajn aukcija iako bi to bilo mnogo povoljnije - uveren je Tomić.

- Aukcije su svakog dana, sa slike i iz opisa vidi se koliko su mašine stare, koliko su korišćene, u kakvom su stanju, sve je prilično precizno, do detalja navedeno, iako niko ne može da garantuje koliko će dugo da rade, polovne su. U ponudi su često poznati brendovi, ali se ne vidi koja ih firma prodaje, te podatke ne objavljuju. Kupuju se razne stvari, alati, držači, nosači, oprema. Neki sitniji alati mogu da se nabave za 50 evra , a najskuplje što sam kupio je bio kran od 17.000 evra - kaže Srebrnac.

Prema njegovim rečima, sve je jeftinije nego preko oglasa. „Pritom, gotovo sve mašine potiču iz inostranstva, pa informaciju da se prodaju mi ovde ne bismo ni imali. Osim provizije ima i drugih troškova, dostava na primer, a sve zavisi od težine. Za neku manju pošiljku do desetak kilograma može da bude do 150 evra, ali za teže stvari dostigne i 3.000 evra - navodi Srebrnac i objašnjava da to nije klasična aukcija, jer se formira početna cena, ali postoji i rezervisana, ispod koje prodavci neće da idu.