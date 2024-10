- Zapravo, biće dosta teško jer će biti potrebno utvrditi kršenje kućnog reda. Dosadašnji predstavnici suvlasnika su nerado prihvatali ove obaveze, a sada će im biti još teže jer nije lako utvrditi kršenje kućnog reda. Svaki suvlasnik može prijaviti povredu kućnog reda predstavniku suvlasnika, koji potom pokreće postupak utvrđivanja. I čim uđete u proceduru , postajete podložni greškama u proceduri. To će morati da se fotografiše, snimi, evidentira... i onda sve to predoči zajednici suvlasnika (čitaj ostalih zakupaca) koji onda moraju da donesu odluku velikom većinom - objašnjava Vladanović.

Iz iskustva kaže da ima predstavnike suvlasnika koji odlično rade svoj posao, ali i one za koje veruje da neće moći da obave sve administrativne poslove, uključujući i one koji se odnose na kršenje kućnog reda .

- Neki očekuju da upravnik zgrade to uradi, ali upravnik to neće učiniti i samo će se držati onoga što je u ugovoru o upravljanju. Opet, sve će zavisiti od toga da li su suvlasničke zajednice svesne činjenice da će morati da donose odluke. Ima onih koji razumeju šta znači živeti zajedno u zgradi, ali i onih koji to apsolutno ne razumeju i misle da mogu da se ponašaju kako hoće - kaže on.