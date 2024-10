- Znate, u jednom trenutku sam imao mnogo novca ‘na papiru’ - rekao je Džon Foli za New York Post, koji je bio suosnivač Pelotona 2012. i bio na njegovom čelu čitavu deceniju.

Do novembra 2021. akcije Pelotona su naglo pale, a Foli je izgubio svoj tek iskovani desetocifreni status.

Zatim se u decembru 2021. desila premijerna epizoda serija “Seks i grad – And Just Like That”. Događaj o kome smo već pisali, desio se na početku epizode kad Zverka dobija srčani udar dok vozi proizvod Pelotona.