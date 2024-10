Takođe, to znači da su imali skoro pet puta veće plate od zaposlenih u pojedinim uslužnim delatnostima, gde je zabeležen prosek od 54.178 dinara.

I prerađivačka industrija, kada se posmatra cela, ostvarila je prosek manji od republičkog i to 86.726 dinara, ali su razlike između pojedinih grana ove široke grupacije velike. One se kreću od 59.641 dinar, koliki je bio julski prosek u preradi drveta, bez proizvodnje nameštaja, do proizvodnje duvanskih proizvoda sa prosekom od 168.940 dinara.