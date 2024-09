Mnoge radnike u Srbiji zanima pitanje obrađeno u snimku Infostuda objavljenom na TikToku, a to je da li zaposleni imaju pravo na povećanje plate ukoliko određeni broj godina rade kod istog poslodavca .

- Prema tome bitno je da prilikom potpisivanja ugovora o radu dogovorite dobre uslove jer ukoliko ugovor o radu ne sadrži neku odredbu koja kaže da je obavezan da vam kasnije poveća zaradu, on to neće biti dužan i do povećanja će doći samo ako se saglasite i vi i poslodavac - naveo je.