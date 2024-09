- Garancija se dobija aktivacijom na sajtu proizvođača. Pomislila sam kako je to jednostavan način za nas potrošače koji smo elektronski pismeni, ali nisam se nadala da to otvara mogućnost za mnoge zloupotrebe, što se meni, nažalost, i desilo - počinje priču jedan potrošač.

I ne bi ni saznala da je produžena garancija samo mamac da se frižider nije pokvario ovog leta, neposredno posle isteka dve godine, koliko traje zakonska garancija. Obratila se trgovcu, prijavila kvar, a oni su joj odgovorili u zakonskom roku, i to mejlom u kom je navedeno da je njena reklamacija odbijena, jer je prošlo dve godine od kupovine. Za produženu garanciju nisu imali objašnjenje, osim što su je posavetovali da se obrati davaocu garancije, odnosno proizvođaču koji ima predstavništvo u Srbiji.

- Obratila sam im se odmah, ali su mi oni vrlo brzo odgovorili i napisali da je reklamacija odbijena, jer je garancija nevažeća pošto je u njoj upisan pogrešan serijski broj uređaja. Pokušala sam da im objasnim da ja nisam ni popunjavala zahtev, da su to uradili prodavci, ali sam shvatila da je reč o očiglednom dogovoru kako bi kupac uređaj kupio, ali samo uz zakonsku garanciju. Puj pike, ne važi! Ja ne bih kupila taj uređaj da nije imao toliku garanciju, već bih se odlučila za neki drugi - objašnjava ona.

Marko Dragić, pravni savetnik Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine, kaže da u konkretnom slučaju razume razočarenje potrošača, ali da to, nažalost, nije usamljen slučaj.

- U ovakvim slučajevima postoji podeljena odgovornost, to jest obostrani propust uzimajući u obzir sve navode potrošača. Nedvosmisleno je potrošač oštećen, ali uzimajući u obzir potrošačku kulturu i znajući kakvi su nam trgovci i znajući da im je prioritet isključivo zarada, a ne zadovoljstvo potrošača, potrebno je sve detaljno pročitati i kontrolisati što trgovac ili serviser napiše, a ne slepo verovati, upravo da ne bi dolazilo do ovakve ili slične situacije - ističe Dragić.

Kada je reč o propisima, objašnjava, u konkretnom slučaju po potrošača nema primene zakona s obzirom na to da je istekla zakonska garancija, a ne postoji osnov da se utvrdi čijim propustom je došlo do propusta u registraciji produžene garancije. On kaže da uvek postoji mogućnost pokretanja privatne tužbe protiv trgovca i servisera, ali opet potrebno je da potrošač poseduje adekvatne dokaze da je oštećen ne svojom krivicom.