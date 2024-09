Profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić je u razgovoru za medije istakao da su sva stovarišta u Srbiji odlično snabedevena drvetom, kao i to da su cene drvnih goriva najniže u poslednjetri godine.

Cene u Novom Sadu i okolini, u zavinosti od vrste drveta, kreću se od 6.000 dinara za kubni metar. Takođe, cenu može podići i to ako su dostavljena drva prethodno isečena ili iscepana.

– U ovom periodu godine je primetno da domaćinstva koja nisu nabavila još uvek ogrev za predstojeću grejnu sezonu polako nabavljaju i to onda generiše blagi rast potražnje – objasnio je prof. Glavonjić. - Šta će se dešavati od sredine novembra do kraja godine, to će u velikoj meri zavisiti od toga kakvo bude vreme.