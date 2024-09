Sezona grejanja je pred vratima, a iz Vlade Hrvatske su protekle nedelje stigle najave o povećanju cena energenata od deset do 15 odsto. Pritom je ministar finansija Marko Primorac najavio i smanjenje subvencija za građane za struju i plin kako bi se smanjili negativni učinci u državnom proračunu.

- S obzirom na to da ste u celoj zgradi ugradili razdelnike 2014. godine, a istima ističe vrednost baterije prema Zakonu o tržištu toplinske energije, dužni ste da zamenite, odnosno postavite nove, kako bi mogli pravilno i tačno da se očitavaju. Baterije kao takve nije moguće menjati, nego se menja ceo razdelnik. Ako to ne učinite, primijeniće se čl. 50 istog Zakona koji propisuje kaznu za fizičku osobu u visini od 1.327,23 do 6.636,14 evra - istaknula je u svojoj poruci zagrebačka firma Plinoservis Kuzman specijalizovana za sisteme grejanja.