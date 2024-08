NA OVOJ PLAŽI U CRNOJ GORI JE SVE DŽABE, ČAK I SMEŠTAJ! Srbi pronašli idealno mesto za letovanje, dođu na 2 nedelje pa ostanu 4

Iako se mnogi žale na visoke cene duž crnogorskog primorja, na toj rivijeri ipak postoji mesto gde se može letovati potpuno besplatno. Istina, ta destinacija ne nudi naročit komfor ni luksuz, međutim postoje turisti koji svake godine zaposednu taj deo jadranske obale i ne menjaju destinaciju. Neki dolaze jer je besplatno, a neki jednostavno vole kampovanje i boravak u prirodi.

U delu Ulcinja koji je poznat kao Donji Štoj, nedaleko od ušća reke Bojane u Jadransko more, godinama postoji takozvani "divlji kamp" kroz koji za sezonu prođe na stotine turista.

- Ovde sam sa tri druga došao početkom jula i ostaćemo do sredine septembra. Spavamo u šatorima, nedaleko od Ade Bojane, ali je pre desetak dana iz Beograda došao ortak sa kamperom, pa su se on i njegova devojka priključili ekipi. I dalje spavamo u šatorima, samo što sada imamo šporet i frižider iz kampera - priča Andrej student iz Beograda koji kaže da nikome ne smeta što njihovo kamp naselje nema struju ni vodu.

Dok je sa jedne strane boravak u kampu potpuno besplatan, obuka za kajting, početni nivo, košta koliko i obuka za vozača B kategorije. Sedmodnevni početni kurs za one koji jedre na dasci, hvatajući povoljan vetar, košta od 900 do 1.100 evra, u zavisnosti od kluba. Kajteri kažu da je za pojedine klubove na "crnogorskoj Kopokabani" neophodno rezervisati mesto još u zimskim mesecima, za sledeću sezonu.

Objašnjava da kamperisti imaju solarne panele na krovovima, pa tako rešavaju pitanje struje.

- Ni voda nije problem. Ovi koji ne piju pivo, kupuju vodu za piće, mada su takvi retki. Kupamo se pod tuševima obližnjeg plažnog bara. Dolazimo već šest godina i nikada nam niko nije naplatio mesto za postavljanje šatora. Koliko znam, ne plaćaju ni ovi s kamp prikolicama - kaže kroz osmeh Andrej.

Objašnjava da nije planirao da u kampu ostane čitavo leto, ali je plan promenio kada je u jednom od barovana rivijeri počeo da radi kao konobar.

CENE U ULCINJU

Cene hrane i smeštaja u Ulcinju, odnosno naselju Štoj nešto su povoljnije od ostalih gradova na crnogorskom primorju. Dvokrevetni apartmani se kreću od 35 do 60 evra po danu, a cene u marketima su slične beogradskim. U restoranima porcija brancina se kreće od 25 do 30 evra, a isto toliko treba izdvojiti i za plodove mora, recimo gambore. Pica je od 10 do 18 evra, a punjena pljeskavica sa prilogom je 15. Porcija ćevapa sa salatom i prilozima se kreće od 7 do 12, dok su sokovi u proseku oko tri evra, a piva od 3 do 5 evra.

U barovima na samoj plaži cene hrane i pića su dvostruko više, kokteli idu i do 17 evra. Najam ležaljki u vidu baldahina ide i do 70 evra.