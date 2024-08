VRANJANKE VIŠE NE SPREMAJU ZIMNICU, A ŠPAJZEVI IM PUNI: Otkrile novi način da se obezbede za zimu i to upola jeftiniji!

Vranjanke su po svoj prilici okrenule drugi list. Osim pijačnog dana u subotu, na vranjskoj pijaci i radnim danima možete pazariti povrće i voće. Prodavci napominju da je krajem avgusta ranijih godina zbog pripreme zimnice prodaja bila daleko veća, ove godine prema njihovim rečima nije tako.

Da li su tome kumovale tropske vrućine, cene, ili su vranjske domaćice u većini slučajeva prešle na kupovinu gotovog ajvara...

- Nema prodaje kao što je nekad bilo, baš je slabo iako je ovo period za pripremu zimnice. Ne oseća se trgovina prodaja, a nije rano sad je baš vreme za zimnicu - kaže za Kurir prodavačica i poljoprivredni proizvođač Vera S.

foto: Kurir/T.S.

Cene sa vranjske pijace

Na vranjskoj pijaci kod Bujkovskog mosta kilogram šljiva je od 40 do 70 dinara. Paprika se prodaje po ceni od 100 do 200, a ljuta je čak 250 dinara kilogram. Paradajz se može kupiti od 100 do 150-180 dinara, dok je cena plavog patlidžana 100. Crni luk je 80, beli luk od 400 do 500 dinara, a šargarepa se pazari za 70 do 80.

foto: Kurir/T.S.

Domaćice za kilogram tikvica izdvajaju od 80 do 100, krompir je 80, krastavac 120 do 150 , a kilogram kupusa od 60 do 80 dinara.

Nizasuvih paprika, koje se u zimskom periodu pripremaju i pune, posebno za "slavske trpeze" je od 1.000 do 2.000 dinara, dok kilogram lubenice na vranjskoj pijaci košta 40, a dinje 70 dinara.

Na pitanje koje je povrće najtraženije Vera odgovara:

foto: Kurir/T.S.

- Ne može se izdvojiti najtraženije povrće kupuje se na malo na kilogram za pripremu ručka, taman koliko je potrebno za jedan obrok - kaže sagovornica Kurira.

Po zimnicu u Makedoniju

Nekoliko godina unazad mnoge vranjske porodice obezbeđuju zimnicu kupovinom makedonskog gotovog ajvara, krastavčića i ostalih đakonija u Kumanovu. Ovaj grad od Vranja je udaljen svega 64 kilometra.

- Nije tajna da se Vranjanci u Kumanovu obezbeđuju makedonskim ajvarom, ljutenicom, pindžurom, jer se po računici isplati. Ajvar je poput domaćeg i odličnog je ukusa. Imate ljut i sladak ajvar, kornišone, masline, a i smrznuta riba je odlična i sa pristojnom cenom. Za dobar ajvar plaćamo od 350 do 400 dinara po tegli. Isplati se, još ako se organizujete sa komšijom podelite troškove do Kumanova ispadne baš povoljno, jednostavno obezbedite zimnicu i ne razmišljate - priča Vranjanac Slavoljub A.

foto: Kurir/T.S.

Računica pokazuje da je za pripremu tegle ajvara u domaćoj proizvodnji potrebno dva i po do tri kilograma paprika. Morate da ih ispečete ili obarite, oljuštite sameljete, upržite... Kad tome dodate ulje, potrošenu struju ili drva za pripremu, ali i vreme onda bi trebalo dobro razmisliti.

Ima, međutim, domaćica koje i pored svih izdataka ne odustaju od pripreme domaćeg ajvara:

- Previše je skupa paprika, ali ja ću morati zbog dece ipak da napravim nekoliko tegli. Deci se ajvar iz prodavnice jednostavno ne dopada - kaže Vranjanka Ljubica D.