SJAJNE VESTI ZA NAJSTARIJE GRAĐANE SRBIJE! Mali: Na inicijativu Vučića, povećanje penzija u decembru

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na Instagramu sa lepim vestima za naše najstarije građane.

Naši najstariji sugrađani povećanje penzija mogu da očekuju u decembru ove godine, umesto u januaru, a na molbu i inicijativu predsednika Aleksandra Vučića. Dakle, svi penzioneri će uvećane penzije dobiti mesec dana ranije, a očekujemo da to bude povećanje od oko 10,8% - 10,9%, što će zavisiti od podataka koji tek treba da nam stignu, a koji su nam potrebni za računicu povećanja penzija po tzv. švajcarskoj formuli.

Naredne nedelje znaćemo podatak o visini nominalne zarade iz maja meseca, a početkom meseca septembra znaćemo podatak o nominalnom BDP-u, tada ćemo znati i konačan, pravi, precizan procenat povećanja.

Povećanje penzija je ove godine iznosilo 14,8%, a u protekle dve godine 56%, što znači da je duplo povećan nominalni iznos penzija. Godine 2012. prosečna penzija je bila 202 evra, a sada je 390 evra. Naš cilj je da prosečna penzija 2027. godine bude 650 evra. Ova politika dvocifrenog povećanja penzija je daleko iznad povećanja inflacije i to dovoljno govori o našem odnosu prema najstarijim sugrađanima. Uz to naravno povećavamo i plate i minimalnu zaradu, a sve to znači bolju budućnost za naše građane, za naše porodice, za našu Srbiju.

Naša zemlja je u prvoj polovini godine na prvom mestu u Evropi po visini privrednog rasta. I drugi makroekonomski pokazatelji su nam dobri i zato imamo prostora za dalji prostor rasta plata i penzija. To je sve deo naše politike koja se odnosi na povećanje kvaliteta života naših građana, a posebno onih najstarijih, koji su to i zaslužili. Dugujemo im jedno veliko hvala za sve što su uradii za našu zemlju! Idemo dalje!