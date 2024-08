RADNICIMA ELEKTRODISTRIBUCIJE OLAKŠANO MERENJE STRUJE: Kome padne na pamet da je krade, lako može da završi iza rešetaka

Od kada je 'Elektrodistribucija Srbije' krenula u opsežnu zamenu brojila, i to tako što ih postavlja na bandere, a ne u kuće i vikendice kako je to bilo do sada. Od toga zašto brojilo mora da bude van kuće, a šta ako neko neće da mu bude na banderi, do toga da su time ove kutije za merenje potrošnje električne energije sada nadohvat ruke lopovima?

U 'Elektrodistribuciji Srbije' – Beograd kažu za da je izmeštanje mernih mesta neophodno zbog lakšeg i nesmetanog pristupa u cilju očitavanja mernih uređaja, kontrole mernih mesta, zamene mernih uređaja, obustave, isključenja i drugih aktivnosti predviđenih Zakonom o energetici, Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom i Pravilima o radu distributivnog sistema. Upravo izmeštanjem mernih mesta radnicima 'Elektrodistribucije' je olakšan pristup mernom mestu u svrhu kontrole mernih mesta i lakšeg otkrivanja neovlašćenog korišćenja električne energije.

foto: Shutterstock

Krajnji korisnik distributivnog sistema u slučaju krađe mernog uređaja ili oštećenja brojila isključivo treba da se obrati nadležnom ogranku EDS, koja će sprovesti dalju proceduru, obavestiti policiju i obezbediti novi merni uređaj o svom trošku, s obzirom na to da je izmešteno merno mesto u svojini operatera distributivnog sistema. Neovlašćeno korišćenje električne energije se tretira kao krađa za koju je, prema krivičnom zakonu, predviđena novčana ili zatvorska kazna.

Ukoliko u slučaju nevremena dođe do oštećenja brojila, kao i u drugim slučajevima i oštećenja mernog uređaja, operater sistema će izvršiti procenu neregistrovane električne energije, imajući u vidu potrošnju na mernom mestu u odgovarajućem prethodnom periodu. Česti su i zahtevi krajnjih korisnika za izmeštanjem mernih mesta, posebno onih koji ne borave stalno u objektima, zbog lakšeg očitavanja i provere ispravnosti mernih uređaja. U periodu od 2020. do 2023. godine kod postojećih korisnika sistema ukupno je izmešteno 72.799 mernih mesta.

foto: Shutterstock

Najčešće se prilikom izmeštanja mernih mesta ugrađuju pametna brojila koja imaju mogućnost daljinskog očitavanja i dodatne funkcionalnosti za praćenje potrošnje. Korist od novih brojila za građane biće višestruka – svi podaci biće na jednom mestu, moći će da prate svoju potrošnju i uoče kako mogu da štede energiju, a sam sistem će pratiti varijacije očitanih podataka, ukazivati na eventualne kvarove ili probleme i inicirati kontrolu. Kod pametnih brojila i daljinskog očitavanja ne postoji mogućnost uticaja na tačnost merenja ili stanja brojača energije, ni lokalno, ni daljinski, jer se svaka promena vidi i beleži.

Pored toga, brojila imaju odobrenje Direkcije za mere i dragocene metale i pre postavljanja prolaze kroz dodatnu kontrolu tačnosti merenja, što takođe potvrđuje direkcija. Svako pametno brojilo ima u sebi kalendar i sat realnog vremena, tako da automatski svakog prvog u mesecu u 00.00 časova upisuje podatke u posebnu, zaštićenu memoriju, kao i u bazu podataka, objašnjavaju u ovom preduzeću.

biznis.kurir.rs/Politika