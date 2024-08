MAJSTOR ŠEGRTIMA PONUDIO DNEVNICU 40 EVRA, A ONI OSULI PALJBU PO NJEMU! Mladi neće da rade devet sati, a evo šta im još smeta

U jednoj Fejsbuk grupi mladih povela se polemika kolika dnevnica je dovoljna za pomoćnog radnika.

Tačnije, jedan od članova, upitao je da li je u redu pomoćnom radniku dati dnevnicu od 40 evra, plus obrok, za radno vreme od 8 do 17 časova. Odnosno 520 dinara po satu za devetočasovno radno vreme. Iako je autor opravdao cenu satnice time da neće raditi majstorski deo posla, sudeći po komentarima čini se da mladi ipak za ovu dnevnicu ne bi radili.

- Pozdrav svima, zanima me mišljenje mladih da li je danas malo dati pomoćnom radniku dnevnicu od 40 evra+hrana i rad od 8 do 17 časova po mogućstvu, ako je usput kupljenje i vraćanje sa posla. Nažalost jedino što ne mogu bar prvih godinu dana nikoga prijaviti, jer otvaram firmu kao malo preduzeće i zbog obima posla ne bih mogao to.

Kasnije kroz godinu - dve mogu i to. Radi se malterisanje sa mašinom, ubacivanje džakova od 30 kila, čišćenje šuta i 'dodaj pridodaj' i to ništa što je majstorski deo posla i plaćanje redovno. Naravno da li je malo, šta vi mislite, s obzirom da masovno ljudi uvoze radnike za 600, 700 evra mesečno sa hranom i smeštajem? - napisao je korisnik.

Zanat onakav kakav jeste: Prljav, težak ali i pošten posao

Autor, koji je anonimno objavio post, poručio je i da pomoćnim radnicima želi da prenese zanat, te da im pokaže da ne moraju da odu u Nemačku da bi dobro zarađivali.

- Okej samo bih voleo da prezentujem tu građevinu, bar moj zanat ljudima onakav kakav jeste: prljav, težak ali i pošten posao i dobra zarada. Da pokažem ljudima da ne mora da ide u Nemačku, nek dođe kod mene da ga naučim poslu, nauči da peca i nikad više neće biti gladan - dodaje.

Ipak, izgleda da nije svima sela ova priča, što se ukazuje i u jednom od komentara:

- 9 sati na dan, i da daš 40 evra. Dobro si dao ovu objavu anonimno, tačno bih te prijavio inspekciji rada, da se naplaćaš kazni i da ti zatvore novu firmu. Treba da te bude sramota šta si postavio kao pitanje - poručio je jedan od članova grupe, na šta mu je autor objave odgovorio da 80 posto omladine nema pojma o građevini, kao i da je on kad je počinjao radio za satnicu od 2.500 dinara bez hrane.

- Ja kad sam počinjao, radio sam od 7 do 17 časova za 2.500 dinara bez hrane. Mislim vidi, imaš ti i u magacinu da radiš za 2.800 dinara dnevno, prijava i sve to i radiš isto 9 sati ovde za 26 dana uzmeš 120.000 dinara bez ikakvog znanja napominjem!!! A shodno znanju se dnevnice i podižu, nisam ja brale kriv što mene država kao malog preduzetnika ne podstiče nekim subvencijama da ja zaposlim nekog i prijavim dok strancima plaćaju, a i bajdvej ja sam to rekao da prijave ne bi bila prvih godinu dana dok ne razvijem biznis, naravno da ću prijaviti sve legalno kad budem razvio posao....a što se tebe tiče, vidi se da si neradnik kao i većina muškaraca koji su bez cilja, bez plana i smatraju da će po završenom fakultetu imati platu ne znam koju.... - bio je ljutit autor, koji je podsetimo, prvi tražio mišljenje u grupi mladih.

Ipak, ima i onih koji u ovoj dnevnici ne vide ništa sporno, štaviše, Srbe smatraju lenjima... rečenica sa kojom se mnogi sa pravom neće složiti.

- Sa obzirom na to da ljudi u Srbiji ne vole da rade, da su lenji, da ne znaju da rade, 4.500 din je okej, za 9 sati sasvim dovoljno, jer imaju i obrok. Samo je važno da izreklamiraš posao mladim ljudima (u domovima, u školi), a ovi što neće da rade za 4.500 ne bi radili ni za 7 jer su lenji… - napisao je jedan od korisnika u komentaru, dok je drugi imao spreman protivargument:

- Zato jer su ljudi iz Srbije lenji, odlaze u druge zemlje da rade ovakve poslove. Ne zato što ih malo plaćaju kao ovo govedo koje je napravilo post.

Takođe, u komentarima mu je skrenuta pažnja i da je reč o devetočasovnom radnom vremenu, na šta ja autor rekao da u tu satnicu ulaze i dve pauze.

- I da, nije 9 sati već 8 jer imaš sat vremena pauzu za ručak i oko 2 popodne pauzu za kafu, mislim da je to okej.

"Niko te ne bije kad sedneš da odmoriš malo"

Među komentatorima, našli su se i oni koji su ovaj posao već radili. Dok jedan smatra da je dnevnica sasvim poštena, drugi ističe da je slična bila i pre 5 godina, a inflacija je kao što svi znamo, dosta toga pojela.

- Iskreno svaka čast... To je ta realna cena i priča...Ja sam neko ko je radio tako dok je studirao pre 2 godine... Za dnevnicu od 2000-3000 din i nije to non stop rad, uvek tu ima neka pauzica...i niko te ne bije kad sedneš da odmoriš malo... Generalno nama je uvek malo ali za nekog ko ne majstoriše (pomoćnika) to je ta priča... Da se nauče i zanatu pa će moći i više da naplate kad nauče... - stoji u prvom komentaru, dok se u drugom ističe sledeće:

- Ja sam pre 5 godina radio 10 sati za 3.500 dinara kao fizički radnik što znači da ti plaćaš 50% više po satu nego tada. U međuvremenu je inflacija podivljala i nedostatak radne snage diže cenu rada. Ja bih povećavao dnevnicu sve dok zainteresovanost za pozicije koje nudim bude dovoljno velika da mogu filtrirati/probrati najbolje kandidate, te da nisam iz nužde primoran da zaposlim nekog neadekvatnog radnika, dakle da je u mojim rukama pregovaračka moć.

Za kraj, autor je poručio sledeće:

- Hvala ljudima na mišljenjima. Očigledno da je došlo vreme da ćete majstore plaćati 100-150 evra dnevno, a pomoćnike od 50-80 evra dnevno pa kad budete sledeći put zvali da vam se nešto popravi po kući, nemojte da kukate kako je skupo....

